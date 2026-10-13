Senapred declaró Alerta Roja para la RM: reportan cortes de luz y estaciones de Metro cerradas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja para toda la Región Metropolitana debido al evento meteorológico que se registra en Santiago.



La tarde de este martes se produjo una fuerte tormenta eléctrica en la RM, que estuvo acompañada de lluvia torrencial y caída de granizos en diversos puntos.

Las lluvias han generado diversos problemas en el tránsito, con inundaciones en diversas arterias y atochamientos ante la acumulación de agua en las calles.

Según el último reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), más de 36 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico en la región, consignó Emol.



Se reportó la inundación de la estación Manuel Montt, correspondiente a la Línea 1 del Metro de Santiago.



Metro informó que, debido a las condiciones climáticas que impiden el normal funcionamiento del servicio, las estaciones Los Leones y Salvador de la Línea 1 se encuentran disponibles únicamente como salida, mientras que Pedro de Valdivia se encuentra cerrada, informó el medio citado.