Diciembre llega con una variada programación de eventos, ferias y actividades para disfrutar en distintos sectores de la Región Metropolitana. Desde festivales musicales y encuentros culturales hasta talleres gratuitos y mercados temáticos, existen alternativas para aprovechar el último mes del año.

Si buscas qué hacer en Santiago, revisa esta selección de panoramas para agendar durante diciembre.

Qué hacer en Santiago: festivales y encuentros musicales para disfrutar en diciembre

Huechuraba Fest 2026

Dirección: Guillermo Subiabre 1015, Huechuraba, Región Metropolitana.

Entre los panoramas para diciembre en Santiago se encuentra el Huechuraba Fest, un evento musical que reunirá a distintos artistas nacionales el sábado 5 de diciembre. La jornada comenzará a las 14:30 horas y contará con presentaciones de Gondwana junto a Quique Neira, Karen Paola, Pablito Pesadilla y Otra Otra.

Además, el festival tendrá música de artistas locales como Boomer y Wan Sheipi. Las entradas están disponibles a través de los canales de venta de la organización. Quienes vivan, estudien o trabajen en Huechuraba pueden acceder a hasta dos entradas gratuitas mediante la Tarjeta Vecino, realizando el canje correspondiente en la plataforma de atención municipal.

Feria Pulsar 2026

Dirección: Centro Cultural Estación Mapocho, Plaza de la Cultura s/n, Santiago Centro, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago durante diciembre, Feria Pulsar 2026 es una alternativa para disfrutar de la música nacional. El encuentro se realizará el 5 y 6 de diciembre en el Centro Cultural Estación Mapocho, con presentaciones de artistas y proyectos de distintos estilos.

La feria contará con una programación musical distribuida por jornada y las entradas están disponibles a través de PortalTickets.

Qué hacer en Santiago: actividades gratuitas y panoramas para disfrutar en familia

Actividades gratuitas en las bibliotecas de Providencia

1)Dirección: Biblioteca Municipal, Manuel Montt 101.

2)Dirección: Biblioteca Bellavista, Constitución 85.

3)Dirección: Café Literario Parque Bustamante, interior del parque, altura 50, Providencia.

Las bibliotecas de Providencia tendrán una programación con actividades gratuitas para distintos públicos. Contarán con talleres, encuentros literarios, exposiciones y propuestas artísticas para disfrutar durante el mes.

Entre las actividades destacan talleres de dibujo urbano, cine documental autobiográfico, origami e ilusionismo, además de presentaciones y encuentros en torno a la literatura. También habrá propuestas infantiles y familiares, como cuentacuentos y juegos. A esto se suman una exposición inspirada en el universo de Studio Ghibli y el Festival del Libro Infantil Zig-Zag.

La programación se distribuirá entre la Biblioteca Municipal, la Biblioteca Bellavista y el Café Literario Parque Bustamante. Para revisar los horarios, fechas, detalles de cada taller y requisitos de inscripción, puedes consultar el cronograma publicado en las redes sociales de Providencia.

Otakupeluzza

Dirección: Centro Cultural de Puente Alto, Eyzaguirre 02115, Puente Alto, Región Metropolitana.

Otakupeluzza es un encuentro dedicado al anime, manga, videojuegos, cosplay y la cultura asiática. La actividad se realizará el domingo 6 de diciembre, entre las 11:30 y las 19:30 horas, con entrada liberada.

Durante la jornada habrá concursos, tiendas temáticas y una zona gamer con títulos como Geometry Dash, Mortal Kombat y Super Smash Bros. También se desarrollará CHISPOP, con música idol, J-pop y K-pop, además de actividades de Just Dance y presentaciones de los talleres de Anisinger y K-pop del Centro Cultural.

Asimismo, el evento contará con una pasarela cosplay en categorías infantil y adulta, animación de Gabo Gutiérrez y un cierre musical a cargo de la banda Sinergia. La programación incluirá foodtrucks y espacios para quienes quieran asistir caracterizados como sus personajes favoritos.

Qué hacer en Santiago: ferias temáticas, cultura y emprendimientos para recorrer

Feria Bocas Moradas

Dirección: Espacio Urbano La Dehesa, El Rodeo 12.850, Lo Barnechea, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago, Feria Bocas Moradas celebrará sus 10 años con un encuentro dedicado al vino de autor. La actividad se realizará el sábado 19 y domingo 20 de diciembre, con la participación de viñas independientes de distintos rincones de Chile.

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán conocer y degustar distintas etiquetas, además de comprar vinos con descuentos especiales y esta edición tendrá una temática navideña.

La entrada incluye una copa y 15 degustaciones, además, hay una promoción de entradas para dos personas a precio especial y un 20% de descuento adicional al pagar con tarjetas de crédito BCI. Los tickets están disponibles a través de Puntoticket.

Mercado París Londres: edición especial de aniversario

Dirección: Barrio París-Londres, Santiago Centro, Región Metropolitana.

Mercado París Londres, celebrará su segundo aniversario con un encuentro dedicado a la música, el arte, la cultura y los emprendimientos. La actividad se realizará el sábado 19 y domingo 20 de diciembre, en el tradicional barrio París-Londres.

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán recorrer distintos puestos de expositores y encontrar productos relacionados con oficios, diseño, arte y propuestas independientes. Además, el mercado busca generar un espacio de encuentro ciudadano, con música y actividades culturales.

Festival Fermenta

Dirección: Piso 3, Mercado Urbano Tobalaba, avenida Apoquindo 2730, Las Condes, Región Metropolitana.

Festival Fermenta es el primer encuentro en Chile dedicado a la fermentación y se realizará los días 4, 5 y 6 de diciembre, con una programación abierta al público.

Durante las tres jornadas habrá degustaciones, talleres, charlas, música y un mercado con productores de distintas regiones del país. Los asistentes podrán encontrar productos como kombucha, cerveza, vinos, sidras, quesos, kimchi, koji, ginger beer y sake, entre otras preparaciones.