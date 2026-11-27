El Presidente José Antonio Kast se refirió al alza del desempleo en el país, que subió al 10% , según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Según consignó Radio Cooperativa, el Mandatario abordó el tema en el marco de la entrega de 159 viviendas en el proyecto del conjunto habitacional Las Praderas, en la ciudad de Osorno, Región de Los Lagos.

Kast, en su discurso, afirmó que el aumento no se produjo durante su Gobierno, sino que es una problemática que se arrastra desde hace años.

“Cuando celebrábamos el tema de la Sala Cuna el tema de la Sala Cuna dábamos las gracias de manera transversal, porque es un proyecto que pasó por varios gobiernos, y a lo mejor no dejó contentos a todos. Pero es un acuerdo que va a permitir enfrentar una situación crítica como la que vivimos hoy, que es la cesantía“, indicó.

Añadió que “hoy día tenemos altas tasas de cesantía. ¿Que se produjeron en los últimos ocho meses? No, llevamos cuarenta meses con cesantía muy alta. Pero estamos haciendo cosas distintas: aprobamos un Presupuesto antes de tiempo, llegamos a un acuerdo con los gobernadores, sacamos adelante una ley de Sala Cuna que venía de antes, hemos ido ordenando el tema de la seguridad”, consignó Cooperativa.