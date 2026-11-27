El actor Fernando Godoy expresó su tristeza por la repentina muerte de Carolina Highet García, actriz chilena de 45 años que destacó por su trayectoria en el doblaje audiovisual.

A través de su cuenta de Instagram, el integrante de “Casado con Hijos” compartió un emotivo mensaje para despedir a quien fuera su amiga y compañera de profesión, recogió La Hora.

“¡Buen viaje, amiga querida! Tu sonrisa será recordada por siempre. Y tu talento y éxito están comprobados y homenajeados como mereces, porque lo hiciste solita y te ganaste todo el respeto del país”, escribió el actor.

“Tantos momentos y buenos recuerdos de nuestra formación como actores… Surfeamos juntos con nuestros compañeros esa etapa importante”, agregó.

Fernando Godoy destacó la fortaleza de Carolina Highet

En su sentido homenaje, Fernando Godoy también recordó la entereza de Carolina Highet durante su lucha contra una enfermedad y destacó la generosidad que caracterizaba a la actriz.

“Luchaste todo lo que pudiste y ahora seguirás cuidando de tu familia y de nosotros, porque eres así: un alma generosa, alegre y comprometida“, manifestó.

Finalmente, el actor prometió que sus compañeros de escuela de teatro mantendrán vivo el recuerdo y el legado artístico de la intérprete.

“¡Te amamos eternamente, Caro! Tus compañeros de escuela de teatro no dejaremos jamás morir tu legado y trayectoria. ¡Buen viaje, Caro! Te abrazo a la distancia, esperando verte de nuevo y volver a las mismas travesuras y carcajadas”, concluyó.