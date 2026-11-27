La exjefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de Coquimbo quedó con arresto domiciliario total este viernes, en el marco de la tercera jornada de formalización de los imputados por el caso “Pirata Gate”.

Según consignó Radio Cooperativa, la exfuncionaria pagó una fianza de ocho millones de pesos.

De esa forma evitó la prisión preventiva, medida que inicialmente había solicitado el Juzgado de Garantía de Coquimbo.

Previamente, este jueves, otros ocho imputados quedaron con distintas medidas de arresto domiciliario.

Entre dichos imputados figura el vocalista de Los Viking’s 5, Pedro Barraza, quien quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

De acuerdo a los antecedentes presentados por el Ministerio Público, la investigación apunta a un perjuicio fiscal de al menos 632 millones de pesos.

Lo anterior, debido a presuntas irregularidades cometidas durante la administración municipal entre 2016 y 2021.

A los imputados se les atribuye participación en el delito de fraude al fisco, recogió la citada emisora. En tanto, el exalcalde Marcelo Pereira también es investigado por presunta negociación incompatible, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.