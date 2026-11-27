A una semana de que surgieran los primeros rumores sobre un posible quiebre, volvieron a insistir en que Camila Andrade habría terminado su relación con Jorge Yunge, por lo que la boda que tenían proyectada ya no se concretaría.

Aunque la ex Miss Chile descartó hace algunos días estar soltera, el portal de farándula Noticias y Espectáculos publicó nuevos antecedentes que apuntarían a una separación, recogió La Hora.

De acuerdo con el citado sitio, Camila Andrade habría asistido a un evento sin su argolla de compromiso y, además, habría dejado de seguir a su prometido en redes sociales.

Camila Andrade y Jorge Yunge ya no se seguirían en Instagram

A través de sus plataformas digitales, Noticias y Espectáculos aseguró que detectó un cambio en la actividad de ambos en redes sociales.

“El área de investigación de NYE se percató que Camila Andrade y Jorge Yunge ya no se siguen mutuamente en Instagram”, detalló el portal.

Pero ese no sería el único indicio. El sitio también señaló que la modelo habría dejado de utilizar el anillo de compromiso que recibió de Yunge durante la propuesta de matrimonio.

“Y la enorme roca que Yunge le dio para pedirle matrimonio, la cual Cami salió a relucir hace algunos días en su anterior crisis… no la portó en un exclusivo evento de una marca de lujo en un mall”, agregaron.

¿Por qué habrían terminado Camila Andrade y Jorge Yunge?

El portal también entregó una posible explicación para el supuesto quiebre y apuntó a los celos de la modelo como el motivo que habría provocado el distanciamiento.

“Según nos cuentan desde el círculo de parte del novio… los celos de ella habrían gatillado los quiebres”, concluyeron.

Hasta el momento, ni Camila Andrade ni Jorge Yunge han confirmado una eventual separación ni se han referido a los nuevos antecedentes.

Por su parte, la modelo ha preferido mantener silencio sobre el tema mientras continúa con sus actividades públicas.