El vocalista de Los Viking’s 5, Pedro Barraza, quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, tras ser formalizado este jueves por el denominado caso “Pirata Gate”.

La resolución fue adoptada por el Juzgado de Garantía de Coquimbo. El tribunal determinó que el cantante deberá cumplir ambas medidas mientras se desarrolla la investigación.

Dicha indagación apunta a presuntas irregularidades en contrataciones y pagos realizados por la Municipalidad de Coquimbo durante la administración del exalcalde Marcelo Pereira.

En ese marco, se busca establecer un eventual perjuicio fiscal que alcanzaría los $632 millones, recogió Meganoticias.

Según los antecedentes de la causa, Barraza es uno de los 11 imputados por presuntas irregularidades vinculadas al uso de recursos municipales.

En el caso del artista, la Fiscalía indaga una contratación realizada durante 2021, periodo donde Barraza habría sido incorporado para desempeñar labores de apoyo en actividades en terreno. Lo anterior, a cambio de una remuneración mensual de $888.889.

Sin embargo, el Ministerio Público busca establecer si los servicios fueron efectivamente prestados.