La periodista Scarleth Cárdenas reveló que el cáncer de mama que le diagnosticaron también se extendió a sus huesos, incluida la columna vertebral. La comunicadora compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde aseguró que enfrenta este momento con tranquilidad.

Según relató, durante los últimos días se sometió a una resonancia magnética cerebral y a un examen PET-CT de cuerpo completo. Los resultados confirmaron la presencia de metástasis ósea, recogió La Hora.

“Esta semana ha sido difícil y los exámenes mostraron que tengo metástasis en los huesitos, en mi columna vertebral, pero estoy tranquila”, escribió Cárdenas.

Además, la periodista entregó un mensaje de esperanza y llamó a las mujeres a cuidar su salud mediante controles preventivos.

“A veces la vida nos pone estas pruebas difíciles, hay que salir adelante, de a poquito”, expresó. También recomendó realizarse chequeos periódicos y mamografías a partir de los 40 años.