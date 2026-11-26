Un tripulante murió y otros seis resultaron heridos leves tras el naufragio de un carguero que transportaba 7.000 toneladas de combustible, al norte de Ibiza, en España. El accidente ocurrió durante la madrugada de este jueves. Según fuentes gubernamentales, el buque se encontraba a unas 30 millas náuticas de Ibiza, equivalentes a cerca de 40 kilómetros, y a 57 millas al este de Valencia.