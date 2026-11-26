Al menos 30 personas murieron y otras 15 resultaron heridas tras la explosión de un camión que provocó un gigantesco incendio en el norte de El Cairo, Egipto. La emergencia ocurrió este miércoles 25 de noviembre en el barrio de Al Warraq, en el distrito de Imbaba, provincia de Guiza.

Imágenes grabadas por transeúntes muestran las llamas y enormes columnas de humo que se elevaron desde el sector. Según informó el Ministerio de Salud, al menos 39 ambulancias participaron en las labores de rescate y trasladaron a los heridos a distintos hospitales, recogió AFP.

El accidente ocurrió en la carretera de circunvalación de Warraq, en las inmediaciones del túnel 10. El ministro de Salud, Jaled Abdelgafar, señaló que coordina los trabajos para garantizar la atención médica de los afectados.

¿Qué provocó la explosión del camión en Egipto?

Un equipo de la Fiscalía del norte de Guiza acudió al lugar y estableció inicialmente que el camión transportaba productos derivados del petróleo. Según esa primera reconstrucción, el vehículo se desvió de su trayectoria y chocó contra una barrera de hormigón.

El impacto habría provocado la explosión y el incendio de la carga. Además, las llamas se propagaron a 24 vehículos que se encontraban en las inmediaciones, los que terminaron calcinados.

Sin embargo, una fuente de seguridad entregó una versión diferente. Según indicó, el camión transportaba cilindros de gas y el conductor perdió el control luego de que la dirección sufriera una avería.

Tras la emergencia, una multitud y los equipos de rescate se congregaron en el lugar. Mientras tanto, una excavadora retiraba los restos calcinados de uno de los vehículos afectados.