Con una amplia mayoría la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta que zanjó las diferencias que se suscitaron entre ambas ramas del Congreso, respecto del proyecto de Presupuestos 2027. Con este respaldo, la iniciativa quedó en condiciones de convertirse en ley de la República.



Si bien hubo un respaldo mayoritario al informe, la oposición manifestó sus reparos por las rebajas presupuestarias a distintas partidas. Entre ellas, la de Agricultura y en particular Indap.



También se lamentó el recorte a Prodemu y se señaló que sólo se logró recuperar recursos que habían sido disminuidos por el Ejecutivo. “No hemos logrado nada, hemos perdido menos”, se indicó.



Desde el oficialismo se relevó la reposición de recursos para el deporte y que el Ejecutivo haya defendido su posición de eficiencia fiscal y ajustar los gastos en un escenario complejo económicamente.



Durante la sesión hicieron uso de la palabra las y los senadores Daniel Núñez, Vanessa Kaiser, Claudia Pascual, Gastón Saavedra, Alejandra Sepúlveda, Karol Cariola, Iván Flores, Loreto Carvajal, Paulina Vodanovic, Sebastián Keitel, Francisco Huenchumilla, Miguel Ángel Calisto y Cristián Vial.

En el debate se planteó que hubo temas que no quedaron resueltos

En el debate se planteó que hubo temas que no quedaron resueltos y que la Comisión Mixta habría sido la oportunidad de corregir. Tales como algunos recortes de programas que afectarían a las mujeres campesinas, por ejemplo. Se indicó que este presupuesto deja necesidades sin respuesta.



Por otra parte, se valoró la reposición de los recursos para los Sitios de Memoria, la recuperación de dineros para el deporte y en particular programas dirigidos a menores. Y que se hayan recuperado dineros que habían sido rebajados al inicio del trámite del proyecto de Ley de Presupuestos 2027.



Asimismo, se cuestionó que se mantengan las asignaciones para los expresidentes.



La Comisión Mixta alcanzó un acuerdo durante la jornada del martes para resolver las materias que habían quedado pendientes, entre ellas las partidas de Interior, Agricultura, Mujer y Equidad de Género, Culturas y Justicia, además de los recursos para Sitios de Memoria, el Instituto Nacional de Deportes (IND), programas del Sence y la Ley de Seguridad Municipal.