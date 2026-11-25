En la antesala de la votación del proyecto de Sala Cuna Universal, prevista para esta tarde en la Sala de la Cámara Alta, senadores de Renovación Nacional manifestaron su confianza en que la iniciativa será aprobada. Y despachada definitivamente a ley, tras años de tramitación.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, recordó que “este es un proyecto que comenzó en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Avanzó durante el gobierno del presidente Gabriel Boric y esperamos concretarlo hoy en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast”.

Agregó que “cuando una iniciativa logra cruzar distintos gobiernos y reunir voluntades, se transforma en una política de Estado. Por eso tenemos la confianza de que esta tarde podremos dar un paso histórico para las mujeres, las familias y el país”.

Gatica relevó el impacto que tendrá la iniciativa en la vida cotidiana

La jefa de bancada de los senadores RN, María José Gatica, relevó el impacto que tendrá la iniciativa en la vida cotidiana de miles de mujeres y familias. Especialmente de aquellas que enfrentan dificultades para incorporarse al mercado laboral o mantenerse trabajando por las responsabilidades de cuidado.

Añadió que “como madre, sé lo importante que es tener la tranquilidad de que nuestros hijos están bien cuidados. Sala Cuna Universal permitirá que muchas mujeres puedan trabajar, desarrollarse y aportar. Sin tener que vivir la angustia de elegir entre la maternidad y sus oportunidades laborales. Cuando damos seguridad a las madres, también estamos apoyando a las familias y al futuro de nuestros niños”.

La senadora Andrea Balladares enfatizó que avanzar en Sala Cuna Universal “viene a derribar las barreras que históricamente han afectado el empleo femenino. Particularmente en un escenario en que el país necesita ampliar las oportunidades de trabajo y aprovechar el talento de las mujeres”. La presidenta de RN afirmó que “Chile no puede seguir manteniendo obstáculos que terminan desincentivando la contratación de mujeres. O haciendo más difícil su regreso al mundo laboral después de ser madres.

Este proyecto apunta precisamente a corregir una desigualdad, a generar condiciones más justas y a que la maternidad no se convierta en una limitación para trabajar. Esperamos que hoy el Senado esté a la altura de ese desafío y lo despache definitivamente”, detalló.

El senador Rojo Edwards aseguró que “no se puede decir que estamos preocupados por el empleo femenino y al mismo tiempo poner trabas a un proyecto que precisamente busca abrir oportunidades para las mujeres. Este proyecto ya alcanzó un acuerdo transversal. Y no tuvo votos en contra en la Cámara de Diputados. Lo que corresponde ahora es que el Senado responda a ese consenso. Y concurramos con todos los votos a aprobarlo, sin maniobras dilatorias ni poner miguelitos en el camino”,