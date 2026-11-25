La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) en Villa Alemana, Región de Valparaíso, se encuentra investigando un macabro crimen, el cual quedó al descubierto en las últimas horas.

De acuerdo a lo consignado por T13, los hechos se registraron en Villa Alemana, en un domicilio ubicado en Rafael Fabres.

Según los primeros antecedentes, una mujer de 31 años habría sido asesinada por su expareja, de 24 años.

El sujeto le habría propinado al menos 15 puñaladas en varias partes del cuerpo, y también la habría asfixiado. Desde el citado medio indicaron que el cuerpo de la víctima tendría una data de muerte de 24 a 48 horas.

De acuerdo con información de Radio Biobío, el procedimiento se originó luego de un llamado de la Central de Comunicaciones de Carabineros. Aquí, se alertó sobre una agresión en contexto de violencia intrafamiliar.

Funcionarios hablaron con una vecina, quien señaló que cerca de las 01:10 de la madrugada escuchó un fuerte grito desde el inmueble. Al salir a averiguar qué ocurría, encontró a su vecina tendida en el suelo, desnuda y con sangre en el cuerpo.

La mujer en cuestión, de 53 años, era la madre de la persona fallecida y le contó que alrededor de las 19:30 horas llegó a su departamento y encontró en el interior a la expareja de su hija.

Según su testimonio, el sujeto la amenazó diciéndole: “Ya maté a tu hija, ahora te toca a ti”. Luego, la habría golpeado en reiteradas ocasiones y violado, dejándola inconsciente.

Después de recuperar el conocimiento, logró salir del inmueble para pedir ayuda a sus vecinos. Posteriormente fue auxiliada por personal policial y trasladada hasta el Hospital de Quilpué.

Carabineros resguardó el sitio del suceso e inició diligencias para ubicar y detener al presunto responsable.

El Ministerio Público instruyó que las diligencias investigativas quedaran a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI. En tanto, el sujeto sindicado como autor del crimen se mantiene prófugo.