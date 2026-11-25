Las autoridades de Brasil decidieron retirar definitivamente a su embajador en Argentina, Julio Bitelli. Y reducir además la representación diplomática en el país en pleno deterioro de las relaciones bilaterales entre los dos países.



La crisis se agudizó después de que el ministro de Exteriores argentino, Pablo Quirno, pusiera en tela de juicio la legitimidad del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.



El gobierno de Brasil consideró sus palabras como una “provocación” con intención “rupturista”. Esto ante una victoria que se produjo por más de cuatro millones de votos de diferencia.



Decidió además no invitar al presidente argentino Javier Milei a la ceremonia de toma de posesión de Lula da Silva, prevista para el próximo 5 de enero.



Tras la salida de Bitelli, será el encargado de negocios, Eduardo Uziel, quien quede al frente de la legación diplomática brasileña.