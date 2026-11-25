Un operativo conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares de Colombia permitió rescatar a todos los rehenes que permanecían secuestrados en un supermercado de Cartagena de Indias, poniendo fin a una situación que se prolongó por cerca de 17 horas.

El procedimiento concluyó durante la madrugada de este miércoles, luego de que un grupo de delincuentes armados mantuviera retenidas a varias personas en un establecimiento de la cadena Éxito, ubicado en el sector de La Castellana.

Uno de los secuestradores resultó muerto

La intervención de las fuerzas de seguridad terminó con uno de los secuestradores muerto y la liberación de las víctimas, quienes fueron rescatadas con vida, según confirmaron las autoridades colombianas.

Los hechos comenzaron durante la mañana del martes, cuando un grupo de sujetos armados intentó asaltar un vehículo blindado destinado al transporte de valores.

Sin embargo, el robo no logró concretarse y los involucrados buscaron refugio en el supermercado. En el local tomaron como rehenes a clientes y otras personas que se encontraban en el recinto.

Amplio despliegue policial y militar

La emergencia provocó un amplio despliegue policial y militar en Cartagena. Mientras las autoridades iniciaban negociaciones para conseguir la liberación de los afectados.

Durante la jornada, algunos rehenes fueron liberados. Pero otros permanecieron dentro del establecimiento hasta la intervención final de los equipos especializados.

Tras varias horas de negociaciones, las autoridades desplegaron un operativo en el que participaron 30 comandos especializados de la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Militares.

De la Espriella destacó resultado de la intervención

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, confirmó que todas las personas retenidas fueron rescatadas. Destacó el resultado de la intervención.

Según el balance entregado por la Policía, un secuestrador murió y otros dos fueron capturados. Además, el organismo informó que diez rehenes habían sido liberados antes del ingreso de los equipos especiales.

Las autoridades señalaron que los rescatados se encontraban a salvo, dando por finalizada una emergencia que mantuvo en alerta a Cartagena durante gran parte del martes y la madrugada del miércoles.