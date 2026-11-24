El Servicio Local de Educación Pública de Santiago Centro eligió a Álvaro Montecinos como nuevo rector del Liceo Manuel Barros Borgoño.



La elección se dio a través del sistema de Alta Dirección Pública y es por un lapso de cinco años. Álvaro Montecinos es un exalumno del plantel, del cual egresó en 1997.



Según consignó Emol, Montecinos es profesor en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Santiago de Chile, con especialización en Gestión Educacional, Gestión de la Convivencia Escolar y Derechos de Infancia y Adolescencia.



“Que un exestudiante regrese a su establecimiento para asumir su dirección tiene un valor muy especial. Es una muestra del impacto que puede tener la educación pública en la trayectoria de las personas. Esperamos que su experiencia, liderazgo y conocimiento de la identidad del Liceo Barros Borgoño contribuyan a fortalecer la convivencia, recuperar la confianza de las comunidades educativas y seguir construyendo una educación, de la que sus estudiantes se sientan orgullosos”, destacó Paulina Retamales, directora ejecutiva del SLEP Santiago Centro.



Su elección se dio en medio de la polémica por la postulación de María Alejandra Benavides, quien antes fue rectora del Internado Nacional Barros Arana.



En la actualidad Benavides figura como imputada en la investigación por la explosión de una bomba molotov que dejó a 35 estudiantes quemados en 2024.





