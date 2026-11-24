La justicia declaró culpables este martes a siete de los nueve acusados por el megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso en febrero de 2024, tragedia que dejó 138 muertos.

Según consignó Emol, el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Valparaíso dio por acreditado en su veredicto la existencia de una asociación criminal.

También se acreditó la comisión de delitos como incendio con resultado de muerte.

Concretamente, las personas condenadas fueron Franco Pinto, Elías Salazar, José Atenas, Maximiliano Véliz, Ángel Barahona, José Jerez y Francisco Mondaca.

Por su parte, el tribunal absolvió de todos los cargos a Matías Cordero y Claudio Gamboa, determinando así su libertad inmediata.

“Creemos que llevamos un poco de esperanza”

En declaraciones obtenidas por el citado medio, el abogado querellante, Luis Cantellano, comentó que “lo que nosotros rescatamos acá es efectivamente la acreditación de un hecho palpable que era la asociación criminal”.

“En ese contexto creemos que llevamos un poco de esperanza sobre todo a nuestros representados que perdieron tres generaciones, abuelos, madres y niños que hoy día lamentablemente no les acompañan”, sostuvo. Y añadió: “Este fallo de alguna manera entrega justicia a aquellas personas”.

El fallo, además, estableció la participación conjunta de los acusados en distintos incendios registrados entre 2021 y 2024 en la Región de Valparaíso.

Al respecto, el tribunal dio por acreditada la ocurrencia de cuatro incendios entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022.

A la vez, se determinó que entre octubre de 2023 y febrero de 2024 se realizaron acciones para provocar cerca de cinco siniestros en sectores comprendidos entre Peñuelas y Casablanca.

Respecto al megaincendio de 2024, los jueces indicaron que los responsables actuaron con planificación previa. Para esto habrían ocupado elementos incendiarios de fabricación artesanal, aprovechando condiciones que favorecían la propagación del fuego.

Las penas que deberán cumplir los imputados se conocerán en la audiencia de sentencia, que está fijada para una próxima instancia, recogió el mencionado portal.