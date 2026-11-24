Tristeza ha provocado en el mundo artístico nacional el fallecimiento de la destacada actriz, Delfina Guzmán, quien murió este martes a los 98 años.

El actor nacional, Jaime Vadell, quien trabajó durante largos años junto a la artista, fue uno de los que reaccionó a su deceso.

En conversación con el matinal de TVN, “Buenos días a todos”, Vadell señaló que “he recibido un baldazo de agua fría de esta noticia. A pesar de que ella no estaba tan bien, pero cuesta siempre ver esto”.

El intérprete dedicó sentidas palabras a su fallecida colega, y recordó su experiencia con ella en los escenarios. “Era una mujer muy inteligente, entonces siempre veía las cosas desde distintos ángulos y muchas veces de ángulos completamente originales”, sostuvo, según consignó 24 Horas.

“Te abre caminos insospechados, te sorprende y te hace reír. Es una persona muy inteligente, sobre todo, y una persona brillante”, añadió.

Además, destacó su capacidad para relacionarse con personas de distintas ideas y visiones de mundo. “La Delfina no sé cómo se las arregló para ser pituca, ser comunista, ser vieja, ser joven, de todo a la vez. Sin ningún esfuerzo, ella era así, con una capacidad de entenderse con cualquiera. Es una cosa fantástica”, dijo.

“Era catoliquísima, comunista, todo junto. Es lo que es una persona humana. Podríamos ir todos así en lugar de andar a cachuchazos con el tipo que piensa distinto”, expresó.