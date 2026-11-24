El senador Juan Luis Castro (PS) reconoció haber cometido un error al haber retirado los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes (Indep PPD) y Fidel Espinoza (PS).

Castro lidera este martes una sesión de la Comisión de Salud del Senado, donde también se encuentra la senadora Ximena Órdenes y que se encuentra analizando los cambios la Ley Ricarte Soto, consignó Radio Cooperativa.

El parlamentario sostuvo que “no tengo historia de andar haciendo ni pillerías ni cosas raras, yo soy bien derecho para mis cosas, doy la cara, voy al frente, digo lo que hago, si cometo un error digo ‘cometí un error’ y aquí cometimos el error”.

“No tengo ninguna necesidad de aferrarme a ninguna disposición, pero sí creo que en el momento político en que estamos el mundo del Socialismo Democrático y la oposición requieren unidad más que pegar. Requieren convergencia de propósito más que diferencias que a veces parecen menores, pero que son más bien de la chimuchina, del diario vivir”, dijo.

Castro volvió a decir que la idea surgió de la presidenta de su partido, Paulina Vodanovic, aunque le quitó responsabilidad recordando que él inició los trámites, consignó el medio citado.