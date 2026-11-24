La preocupación por la economía está modificando la manera en que los chilenos observan el escenario internacional. Así lo revela un estudio del Centro de Estudios de Política Internacional (CEPI) de la Universidad Central de Chile, realizado junto a Tú Influyes, que muestra un cambio en las prioridades ciudadanas respecto de la política exterior del país.

Según la encuesta de octubre de 2026, el 44,3% de los consultados considera que la inestabilidad económica global debe ser el principal desafío de la agenda internacional chilena. Frente al 17% registrado en septiembre de 2025. En contraste, la migración irregular y las crisis humanitarias, que encabezaban las preocupaciones con un 48%, pasan al segundo lugar con un 18,1%.

Tendencia se observa en todos los grupos etarios

La tendencia se observa en todos los grupos etarios. Entre los jóvenes de 18 a 34 años, la economía alcanza un 44,8% de las preferencias, mientras que entre los mayores de 55 años llega al 41,1%.

Otro de los resultados relevantes es la creciente preferencia por una política exterior basada en la autonomía estratégica. Entendida como la capacidad de Chile para relacionarse con diferentes potencias sin comprometerse exclusivamente con un bloque internacional.

Esta alternativa alcanza un 49,4% en 2026, frente al 28% registrado el año anterior. La preferencia es particularmente marcada entre los mayores de 55 años, donde llega al 66,3%. En contraste, fortalecer prioritariamente los vínculos con Estados Unidos y sus aliados obtiene un 7,4%. Mientras que China y sus socios alcanzan un 8,3%.

Demanda por una diplomacia pragmática

Desde el CEPI interpretan estos resultados como una demanda por una diplomacia pragmática, capaz de negociar con distintas potencias y resguardar los intereses económicos y estratégicos del país.

La tendencia también se refleja en la posición frente a los conflictos internacionales. El 75,3% de los encuestados considera que Chile debería mantener una postura neutral ante la guerra entre Rusia y Ucrania. Frente al 57% registrado en 2025.

Sólo un 20,8% se inclina por apoyar a Ucrania y un 3,9% por respaldar a Rusia.

Respecto del conflicto entre Israel y Palestina, un 45,4% prefiere mantener una posición equidistante y promover el diálogo. Mientras un 33,8% se inclina por condenar las acciones de Israel y apoyar un cese al fuego.

Narcotráfico y crimen organizado

La seguridad también aparece como una preocupación relevante. Al consultar qué desafíos requieren cooperación internacional, el narcotráfico y el crimen organizado alcanzan un 30,1% de las primeras preferencias. Superando a las migraciones, que registran un 11,9%.

Para el CEPI, estos resultados reflejan una ciudadanía que espera respuestas concretas de la política exterior frente a problemas que trascienden las fronteras nacionales. El estudio plantea que la diplomacia ya no es percibida únicamente como un espacio de posicionamiento geopolítico, sino también como una herramienta para enfrentar amenazas económicas y de seguridad que afectan la vida cotidiana.

La investigación se realizó entre el 15 y el 19 de octubre de 2026, mediante 1.240 encuestas completas de un panel online no probabilístico, con participantes de 195 comunas. La comparación con 2025 es descriptiva y debe interpretarse considerando que existen diferencias en las alternativas de respuesta y en las bases de ambas mediciones. El investigador de la U. Central y sociólogo Luis Gajardo, indicó que “el objetivo analítico del estudio es identificar la dirección y persistencia de las tendencias estructurales de la opinión pública chilena ante la política internacional y estimular la reflexión académica y el debate político de la sociedad”.

Respecto al aumento del interés de la población en los asuntos de materia internacional, el director del CEPI, Edgardo Riveros, aseguró que “la encuesta refleja un cambio en la actitud de la opinión pública, dado que comienza a existir un interés creciente por lo que ocurre más allá de las fronteras del país. Una de las claves en la situación mundial, que no deja indiferente a nadie en el planeta, en especial cuando existen situaciones de convulsión como las que se están desarrollando en diferentes zonas, eso genera una mayor sensibilidad sobre los temas internacionales”.