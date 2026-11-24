La BIPE Antisecuestros Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando este martes diversas diligencias para esclarecer el presunto secuestro de una mujer en la comuna de Independencia.



El hecho ocurrió en horas de la mañana de esta jornada. Esto cuando la mujer salía de un inmueble en calle Bezanilla para abordar un vehículo de aplicación junto con su sobrino. En ese momento fue forzada a abordar un automóvil.



El seremi de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, detalló que “dos ciudadanos extranjeros fueron a abordar un vehículo de aplicación y aparentemente aparece un vehículo que se encontraba estacionado”.



Barrientos señaló que individuos descendieron del automóvil e intimidaron a la mujer, para subirla al vehículo y trasladarla desde el sector.



“Como Gobierno nosotros estamos preocupados, primero que todo, por la integridad y la seguridad de la persona, con la finalidad de poder esclarecer los hechos y tener la dinámica completa”, indicó el seremi.