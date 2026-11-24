El hijo de Delfina Guzmán y exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, espera que su figura pueda simbolizar “la unidad de Chile en torno al compromiso social”.



En sus primeras declaraciones tras el fallecimiento de su madre, Eyzaguirre expresó que “el golpe es fuerte y uno no sabe todavía bien cómo reaccionar, el duelo irá fluyendo”.



“Ayer le dimos la extremaunción, la pudimos coger de la mano. Yo no sé cuánto sentía, pero estoy seguro de que de algún lado nos observaba”, agregó.



Añadió que “estoy seguro que ella va a simbolizar la unidad de Chile, la unidad en torno al compromiso social, pero también en torno a la risa, a la esperanza, la creatividad”.



Acerca de su funeral, recalcó que “a nosotros no nos gusta mucho la pompa y todo eso, así que queremos ser humildes como era ella. Pero el país merece despedirla”.



En ese sentido, Eyzaguirre adelantó que “vamos a hacer un velatorio en el Teatro Nacional y después una misa en la Catedral”.