Jordi Castell, descendiente de palestinos, aseguró que ha enfrentado presiones por expresar públicamente sus opiniones sobre el conflicto en Medio Oriente. El comunicador relató distintos episodios durante una conversación con el periodista Juan Vallejos en el programa digital “Discrepemos”.

Durante la entrevista, Castell afirmó que han solicitado que lo saquen de pantalla debido a sus declaraciones, recogió La Hora.

“¿Sabes cuántas veces han pedido que me saquen del aire?”, expresó. Asimismo, aseguró que ha recibido exigencias para retractarse de sus afirmaciones.

“Me han obligado a pedir perdón. Yo no lo he hecho. He dado explicaciones por cosas que he dicho”, sostuvo.

El comunicador calificó estas situaciones como una “persecución” que tendría como objetivo “callarme, borrarme y no dejar que yo me exprese”.

“Yo no estoy diciendo ninguna mentira, no estoy inventando cosas. Revisar la historia nomás”, agregó.

Jordi Castell denunció presiones a una marca comercial

Durante la conversación, el panelista también relató un episodio relacionado con una campaña publicitaria. Según su versión, una marca de relevancia que lo había contratado habría recibido cuatro llamadas telefónicas de integrantes de la comunidad judía.

De acuerdo con Castell, en esas comunicaciones se habría advertido a la empresa que no resultaba conveniente mantener el contrato debido a sus posturas políticas.

Además, al ser consultado sobre si conocía a otros profesionales de la televisión que hubieran enfrentado situaciones similares por abordar el conflicto, planteó una pregunta sobre la falta de voces públicas respecto de Gaza.

“¿Y has visto algún conductor, animador o panelista que se atreva a hablar de, no sé, en Gaza?”, cuestionó.

Comunidad Judía de Chile respondió a las acusaciones

Ante las declaraciones del comunicador, la Comunidad Judía de Chile (CJCh) emitió un comunicado, publicado por el medio La Cuarta, en el que rechazó categóricamente sus afirmaciones.

Desde la entidad señalaron que “esas afirmaciones son falsas y carecen de fundamento”. Además, remarcaron que “censurar a alguien por sus opiniones no forma parte de nuestros principios ni de nuestras prácticas”.

Asimismo, la organización advirtió sobre el impacto que podrían tener estos señalamientos en la opinión pública.

“Difundir acusaciones infundadas es irresponsable y peligroso, especialmente en un contexto de aumento del antisemitismo, pues alimenta prejuicios y hostilidad hacia los judíos”, manifestaron.

Finalmente, la Comunidad Judía de Chile reafirmó “su compromiso con el respeto, la convivencia democrática y la libertad de expresión”. También enfatizó que su propósito institucional es “vivir nuestro judaísmo con libertad y contribuir, como chilenos, a nuestro país”.