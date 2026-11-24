Un supuesto acercamiento entre Pamela Díaz y Sergio Lagos fue tema de conversación en el programa “Zona de Estrellas”, donde los panelistas comentaron los rumores sobre una posible relación entre ambos, más allá de su vínculo profesional.

Todo comenzó con un comentario de Javier Fernández durante el análisis de “Vértigo Extremo”, espacio que, según Fany Mazuela, corre serio riesgo de ser eliminado por Canal 13.

“Lo mejor de Vértigo extremo es la tensión sexual que hay entre Sergio Lagos y Pamela Díaz”, sostuvo el estilista, dando pie a una conversación sobre la cercanía entre los animadores, recogió La Hora.

“El hombre está soltero, la mujer está soltera”, agregó Fernández. En ese momento, la Doctora Cordero preguntó si acaso Sergio Lagos “¿no es el pololo de la Karlita (Constant)?”.

Fany Mazuela reveló nuevos antecedentes sobre los rumores

Por su parte, Fany Mazuela aseguró que los comentarios sobre un posible vínculo entre ambos ya circulaban en el mundo del espectáculo.

“El rumor estaba instaladísimo de Pamela Díaz con Sergio Lagos, que estaban los dos teniendo onda”, afirmó.

Además, la reportera contó que recibió nuevos antecedentes durante la mañana de este lunes.

“De hecho, hoy en la mañana recibí otra llamada, de otro canal, y me contaron esto y esto, que estaban como muy cercanos”, agregó.

Sin embargo, Mazuela explicó que decidió consultar directamente con fuentes cercanas a los animadores. Según relató, tanto Pamela Díaz como Sergio Lagos habrían descartado que exista algo más que una relación de compañeros.

“Seamos sinceros, ya la semana pasada teníamos rumores de esta supuesta cercanía y hoy en la mañana recibo este otro llamado. Empecé a consultar de nuevo con las fuentes directas y me dicen que no, me lo niegan, tanto Sergio como Pamela Díaz. Me dicen que tienen muy buena onda, que son compañeros, que se ríen mucho, pero que no pasa nada más allá”, concluyó.

En tanto, Camilísima también se refirió a los comentarios y aseguró que había recibido información similar de sus propias fuentes.

“A mí me ha llegado de fuentes, que me atrevería a decir que son top de línea, y me gusta tu noticia Fany, porque me parece que tiene todo el sentido del mundo”, comentó.