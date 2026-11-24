Una serie de revelaciones se dieron a conocer este martes en el diario privado del fallecido Papa Francisco, escritos que fueron publicados en esta jornada por el Vaticano.

En el texto, el Pontífice, quien murió en abril del 2025 a los 88 años, reflexionó sobre el impacto que tuvo en él las denuncias de abusos sexuales al interior de la Iglesia chilena.

“Devastado por la situación en Chile y el diálogo con los periodistas en el avión, tomé conciencia de lo grave que era el problema”, expresó, según consignó Emol.

Incluso, Francisco contó que vio al diablo en su regreso a Roma, después de su visita a Chile en enero del 2018.

“Unos días después de regresar a Roma, estaba en una reunión. Lo vi y escuché su voz, triunfante, poseyéndolo todo. ‘Ahora he conseguido todo lo que quería’”, manifestó.

“Así como no puedo olvidar sus ojos de los dos anteriores, en este caso no puedo olvidar el poderoso ronquido de su voz”, indicó, haciendo referencia a otras dos experiencias similares que vivió durante su etapa en Buenos Aires.

“No pensé que fuera tan grave”

A su vez, planteó: “Me costó admitir lo que pasó en Chile; no pensé que fuera tan grave”.

Cabe destacar que en su visita a Chile, Francisco generó polémica por desacreditar las denuncias de las víctimas de Fernando Karadima contra el exobispo de Osorno, Juan Barros. Posteriormente, el Pontífice encargó una investigación que le permitió dimensionar la gravedad del asunto.

En un escrito del 7 de junio de 2018, casi cinco meses después de su visita al país, Francisco escribió: “Vi la entrada al infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas”. Lo anterior, haciendo alusión al escándalo chileno.

También, en julio y agosto de ese año, cuando enfrentaba las consecuencias de la crisis, mencionó: “¡Qué vergüenza y qué mal ha traído esto a la Iglesia!”.

“Una vez más, las puertas del infierno (…). Que la santidad y la conversión abunden en medio de tantos escándalos”, remarcó.