A pocas horas de la final de Miss Universo 2026, la representante chilena Dominga López continúa destacando en el certamen que se realiza en Puerto Rico. Durante su participación, la moda y los accesorios han sido parte de una propuesta que busca proyectar la identidad y el talento nacional.

Desde su llegada a la isla, el pasado 7 de noviembre, la candidata ha presentado distintos looks en actividades oficiales. En ese contexto, la Joyería Paola Díaz ha aportado piezas de sus líneas glamour y formal para complementar algunos de sus atuendos, recogió La Hora.

La marca ha acompañado a Dominga en distintas instancias de alta exposición durante la competencia. Según explicó su fundadora, Paola Díaz, la propuesta busca integrar la moda y la joyería con elementos de la identidad chilena.

“Hoy el certamen exige mucho más que presencia escénica: busca candidatas con identidad y propósito. Por ello, a lo largo del concurso y en cada presentación de Dominga se ha observado una apuesta desafiante, donde el vestuario y la joyería dialogan con nuestras raíces y demuestran, en una vitrina mundial, el talento y la elegancia contemporánea de Chile”, señaló.

Las joyas que han acompañado a Dominga López

Entre los looks que han destacado durante la competencia se encuentran unos aros en forma de gota, que complementaron un vestido blanco de Gio&Ber. También sobresale la joyería utilizada junto al atuendo azul del diseñador Lennin Villarroel.

Dominga López lució este último conjunto durante una jornada oficial dedicada a generar conciencia sobre el Alzheimer y el autismo. Así, la moda y los accesorios formaron parte de una actividad con un componente social.