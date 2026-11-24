El destacado artista mexicano, Pedro Fernández, presenta en Chile su nuevo single “De otro planeta”, un tema romántico con el que regresa a la escena musical nacional, mientras realiza una exitosa gira de conciertos en México y Estados Unidos, en el marco de su tour Ave Fénix.

Y además, se prepara para celebrar en 2027 sus 50 años de trayectoria musical.

Al teléfono desde México, el exitoso cantante comenta que “estoy feliz de poder mostrar mi nuevo trabajo musical en Chile, un país al que amo y siempre estoy pensando en cuando puedo volver a reunirme con ellos. Con Chile existe una complicidad, hay una química especial que me hace muy feliz”.

Sobre su nuevo sencillo, explica que “de otro planeta es una canción que habla de un amor especial, que parece de otro mundo. Un tema lleno de romanticismo”.

Respecto de su Ave Fénix Tour, Pedro Fernández cuenta que “ha sido todo un éxito. Hemos recorrido Estados Unidos y México, donde en los últimos días celebramos un sold out en el Auditorio Nacional de Ciudad de México” y enfatiza que “ha sido una gran experiencia, llena de éxito y con la presencia de miles de fans.

El artista mexicano está muy contento de regresar pronto a Chile: “Espero volver lo más pronto posible. Tengo un romance con el público chileno y espero verlos el año que viene y todos los que sigan para cantarles y presentarles mi nuevo show y por supuesto poder celebrar con ustedes mis 50 años de carrera musical”. A la vez, agrega que “quiero festejar este acontecimiento con todo mi público y visitar todos los lugares que sea posible, para celebrar con todos mis fans”.

¿En qué etapa te encuentras de tu carrera musical?

Me encuentro en una etapa de inspiración en donde quiero ser y entregar mejor música a mi público, enamorarlos con mis canciones y que disfruten de los shows.

¿Cuáles son tus planes para el próximo año aparte de la celebración de tus 50 años de carrera?

Seguir celebrando con el Ave Fénix Tour y comenzar con los festejos de los 50 años de mi carrera, que aunque se dice fácil, es un gran recorrido de muchos acontecimientos en mi carrera.

¿Por qué crees que al público chileno le gustan tanto tus canciones?

Hay una química especial. Mi música transmite emociones universales: amor, nostalgia y pasión. Además, representa la esencia de la música mexicana y conecta con distintas generaciones, eso es muy importante.