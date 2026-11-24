Sumándose al siempre exigente circuito runner de la capital, la Municipalidad de La Florida tendrá el próximo domingo 13 de diciembre su segunda Corrida Familiar del año, con epicentro en el Estadio Bicentenario. Y con el propósito de seguir potenciando la actividad física y el deporte en una de las comunas más importantes de la Región Metropolitana.



La idea es repetir el éxito que un evento de similares características se vivió en el mes de mayo. Cuando en el mismo recinto de avenida Enrique Olivares, se dieron cita más de 6 mil competidores.



“El deporte es una prioridad de nuestra gestión, porque estamos convencidos de que una comuna que promueve la actividad física es una comuna que invierte en salud, bienestar y calidad de vida para sus vecinos. En La Florida hemos trabajado para recuperar espacios deportivos. Fortalecer nuestros talleres y generar más oportunidades para que niños, jóvenes, personas mayores y familias completas puedan incorporar el deporte a su vida cotidiana. Y esta corrida es parte de ese compromiso”, dijo el alcalde de La Florida, Daniel Reyes.



Sobre el evento, denominado como “Corrida Familiar KM 0” y que cuenta con el respaldo del animador de televisión y periodista, Francisco “Pancho” Saavedra, el jefe comunal puntualizó. “Queremos que nuestras calles y espacios públicos también sean lugares de encuentro, donde compartamos en familia y construyamos comunidad. Invitamos a todos nuestros vecinos a sumarse este 13 de diciembre, junto a ‘Pancho’ Saavedra, porque nuestro objetivo es que La Florida sea una comuna cada vez más activa, saludable y con el deporte al alcance de todos”.



Para quienes quieran sumarse a actividad, o quieran repetir lo vivido en el mes de mayo con más de 6 mil personas en el Estadio Bicentenario de La Florida, en esta oportunidad se correrán 3k y 5k, con inscripciones a través de eventrid.cl con tickets de $16.500 en venta general. Y con un 50% de descuento para quienes posean la Tarjeta Vecino, llegando a un valor de $7.700.



Quienes adquieran su boleto tendrán su kit de competencia. Este contempla una camiseta, medalla de participación y otras sorpresas.



Los recorridos:



– 3K: Enrique Olivares, Av. México, Santa Amalia, Colombia y Rojas Magallanes, para volver por Av. México y Enrique Olivares hasta la meta.



– 5K: un circuito más amplio que suma Vicuña Mackenna, pasando por Av. México, Santa Amalia, Enrique Olivares, Colombia y Rojas Magallanes antes de regresar a la meta.



La municipalidad y su Corporación del Deporte podrá a disposición de los competidores distintos puntos de hidratación. Junto con una serie de variados food trucks para disfrutar de una jornada familiar de principio a fin en este cierre de 2026.