Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y tienes ganas de algo dulce, salir a probar donuts puede ser una buena alternativa. Estas tradicionales rosquillas han ganado espacio en las vitrinas de pastelerías y tiendas especializadas, con preparaciones que van desde las clásicas cubiertas de azúcar hasta versiones rellenas y decoradas con chocolate, frutas, galletas y distintas cremas.

En la Ciudad Jardín existen establecimientos que han desarrollado una oferta dedicada a este producto, con variedades para comprar por unidad o en cajas surtidas. Si quieres descubrir dónde comer donuts en Viña del Mar, estos tres locales ofrecen distintas alternativas para disfrutar de este dulce.

Qué hacer en Viña del Mar: tres locales donde comer donuts

Smile Donuts: variedades artesanales y rellenos especiales

Ubicado en Quillota 427, Smile Donuts es uno de los establecimientos especializados en donuts artesanales de Viña del Mar. Su propuesta contempla una amplia variedad de sabores, con preparaciones azucaradas, glaseadas y rellenas.

Entre sus alternativas aparecen variedades como pie de limón, manzana y canela, pastelera, manjar, frutilla y frambuesa. También cuenta con donuts especiales, entre ellas versiones de triple chocolate, moka, Nutella con avellanas y cheesecake de arándano.

El local ofrece cajas surtidas para quienes prefieren probar distintos sabores o compartir con otras personas. Además, su carta incluye galletas estilo New York y otras preparaciones dulces.

(Smile Donuts)

Golden Donuts: donas rellenas y coberturas originales en Reñaca

En avenida Borgoño 14580, local 6, en el sector de Reñaca, se encuentra Golden Donuts, una tienda especializada en donas rellenas y glaseadas.

Su carta incluye preparaciones con sabores como Biscoff, Oreo, Nutella, Prestigio, Manjarate y Lemon Pie. También ofrece alternativas inspiradas en postres tradicionales, como la donut Suspiro, además de versiones azucaradas y rellenas con crema y frutos rojos.

Para quienes buscan comprar varias unidades, el establecimiento dispone de cajas surtidas que permiten combinar diferentes sabores. Su ubicación en Reñaca también lo convierte en una alternativa para incorporar a un paseo por el sector costero de Viña del Mar.

Happy Donuts: una pausa dulce en el centro de Viña del Mar

En Arlegui 212 se encuentra Happy Donuts, un local especializado en donas con coberturas y rellenos dulces. Su propuesta contempla preparaciones con chocolate, caramelo, dulce de leche y otras combinaciones para quienes prefieren sabores más intensos.

Entre las variedades disponibles en su oferta aparecen donuts de manzana, coco, frutos rojos, chocolate y crema de vainilla. También cuenta con alternativas para comprar en cajas y compartir.

El establecimiento dispone de un espacio pequeño con mesas y sillas, además de opciones para llevar. Por su ubicación céntrica, puede ser una parada para quienes recorren el comercio de la ciudad y quieren acompañar una pausa con algo dulce.

Qué hacer en Viña del Mar: una ruta para los amantes de las donuts

Las donuts ofrecen una amplia variedad de sabores y preparaciones. Mientras algunas personas prefieren las versiones tradicionales con azúcar o glaseado, otras buscan rellenos de manjar, chocolate, frutas y cremas especiales.

Smile Donuts, Golden Donuts y Happy Donuts son tres alternativas para quienes buscan qué hacer en Viña del Mar y quieren probar distintas variedades de este producto. Ya sea para acompañar un café, darse un gusto durante un paseo o comprar una caja para compartir, estos establecimientos permiten descubrir diferentes propuestas en la Ciudad Jardín.