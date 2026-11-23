Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres probar una alternativa diferente a la gastronomía tradicional, la comida árabe es una opción para descubrir nuevos sabores. Sus preparaciones combinan carnes condimentadas, legumbres, verduras frescas, hierbas y salsas que forman parte de una tradición culinaria extendida por distintos países del Medio Oriente.

Entre sus platos más conocidos se encuentran el shawarma, elaborado con carne asada y servido en pan pita; el falafel, preparado con garbanzos y especias; y el hummus, una pasta de garbanzos y tahini que suele acompañarse con pan. También destacan el kebab, las hojas de parra rellenas y distintas preparaciones con berenjena.

En Viña del Mar existen restaurantes y locales especializados donde es posible encontrar algunas de estas recetas. Si no sabes qué hacer en Viña del Mar y quieres disfrutar de comida árabe, estas son tres alternativas para considerar.

Qué hacer en Viña del Mar: tres locales para disfrutar comida árabe

Baladi Kebab: shawarmas y preparaciones para compartir

Ubicado en 13 Norte 876, Baladi Kebab es una alternativa para quienes buscan disfrutar shawarmas y otras preparaciones de inspiración árabe. El establecimiento permite comer en el local o pedir para llevar, con mesas interiores, exteriores y una terraza.

Entre sus alternativas se encuentran shawarmas de pollo, mixtos y falafel, disponibles en distintos tamaños y acompañados de salsas a elección. Una de las características que destaca el propio establecimiento es su salsa de ajo, que complementa las preparaciones.

El local también ofrece productos para acompañar los shawarmas y una selección de cervezas. Es una opción para quienes buscan qué hacer en Viña del Mar y quieren disfrutar de una comida informal con sabores del Medio Oriente.

Ali Kebab: falafel, hojas de parra y especialidades árabes

En avenida Valparaíso 286 se encuentra Ali Kebab, un establecimiento que reúne distintas preparaciones de la gastronomía árabe. Su carta incluye shawarmas de pollo, carne y falafel, además de alternativas para quienes quieren probar otros productos tradicionales.

Entre sus entradas destacan las hojas de parra rellenas de carne y arroz, los falafel elaborados con garbanzos, verduras y especias, y los kubbe de carne. También ofrece combinaciones que permiten probar diferentes preparaciones en una misma porción.

La propuesta incluye dulces árabes y otras alternativas de bollería, por lo que es un lugar para conocer distintos productos de esta tradición gastronómica. Su ubicación céntrica permite incorporarlo fácilmente a un recorrido por la ciudad.

La Pica del Turco: kebab y platos de inspiración árabe

En Paseo Cousiño 10, La Pica del Turco ofrece una carta con preparaciones de inspiración árabe, entre ellas shawarmas, kebab y falafel.

Una de sus alternativas es el kebab al plato, que contempla tres unidades de carne acompañadas de arroz y vegetales frescos. También cuenta con falafel envuelto en repollo, acompañado de tabulé y papa cocida, además de distintas versiones de shawarma.

La carta incluye preparaciones como kubbe envuelto en repollo y shawarmas de pollo, carne o mixtos. De esta manera, el establecimiento ofrece opciones para quienes prefieren probar algo más que el tradicional sándwich de shawarma.

Qué hacer en Viña del Mar: descubrir los sabores de la gastronomía árabe

La cocina del Medio Oriente ofrece una variedad de preparaciones que combinan legumbres, carnes, vegetales, especias y salsas. Desde los conocidos shawarmas hasta el falafel, las hojas de parra y el kebab, existen distintas alternativas para acercarse a esta tradición culinaria.

Baladi Kebab, Ali Kebab y La Pica del Turco son tres opciones para quienes buscan qué hacer en Viña del Mar y quieren incorporar nuevos sabores a sus recorridos gastronómicos. Cada establecimiento presenta una propuesta diferente, con preparaciones que permiten conocer parte de la diversidad de la comida árabe.