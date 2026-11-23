Carabineros detuvo a sujetos que ocultaban droga en la estructura de un vehículo en el sector de Pisiga Choque, Región de Tarapacá.



Funcionarios del OS7 Iquique, en el marco de servicios de control preventivo, fiscalizaron a dos hombres que autorizaron el ingreso de los funcionarios hacia el patio de su vivienda.



Al interior, los uniformados encontraron un vehículo cuyo registro de placa patente indicaba que mantenía un encargo vigente por apropiación indebida. Por lo que detuvieron a uno de los sujetos.



Durante la revisión del automóvil, el binomio detector de drogas dio señales de alerta en la estructura del chasis del vehículo. Es así como mediante coordinación con personal de Aduanas del complejo Colchane, se realizó una revisión con tecnología de rayos X. Esta ratificó que la estructura mantenía oculta una serie de paquetes similares a contenedores de sustancias ilícitas.



Las diligencias permitieron establecer que dicho vehículo sería trasladado a la Región Metropolitana para la comercialización y venta de las drogas. Estas serían extraídas desde el automóvil en un punto de encuentro en la capital.



De esta forma, y mediante directa coordinación con el Ministerio Público, Carabineros del OS7 Iquique y Santiago realizaron una entrega controlada de la droga con los compradores. Fijando un punto de encuentro en un domicilio de la comuna de Maipú.



Ante la flagrancia del delito, los funcionarios policiales ingresaron a la vivienda e incautó las drogas, que correspondían a más de 136 kilos de cocaína base y 85 kilos de clorhidrato de cocaína. Además, se decomisaron 19 millones de pesos en efectivo, cerca de 40 mil dólares y, también, euros.



Tres personas fueron detenidas por el procedimiento, dos de ellas de nacionalidad boliviana y un chileno. Los imputados quedaron a disposición del Ministerio Público para su formalización por el delito de tráfico de drogas.