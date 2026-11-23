La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), calificó de “gravísimos” los hechos relacionados con el denominado caso firmas. Manifestó su condena frente a una situación que, advirtió, afecta tanto la confianza de la ciudadanía en la institución como la confianza interna entre los propios integrantes de la Corporación.



“Como Mesa del Senado, calificamos de gravísimos los hechos y los condenamos. Son gravísimos porque afectan la confianza de los ciudadanos en nuestra institución. Pero también la confianza interna entre quienes formamos parte de esta histórica Corporación”, señaló Núñez. Enfatizó que la situación exige una respuesta institucional clara y medidas concretas.



Respecto de la investigación en curso, expresó su absoluto respeto por la autonomía del Ministerio Público y el trabajo que está desarrollando. Destacó que no corresponde adelantar conclusiones ni atribuir responsabilidades.



Precisó que el Senado aún no ha sido notificado formalmente de la investigación, pero que, de manera proactiva, la propia Corporación, a través del contralor, tomó contacto con la Fiscalía. Esto para coordinar una reunión y poner a disposición todos los antecedentes necesarios para el desarrollo de las diligencias. Incluida la explicación de los procedimientos administrativos involucrados.



“No vamos a eludir nuestra responsabilidad institucional”, sostuvo.

Medidas destinadas a fortalecer los procedimientos internos

Anunció una serie de medidas destinadas a fortalecer los procedimientos internos y evitar que situaciones de esta naturaleza vuelvan a repetirse.



Paulina Núñez anunció las siguientes medidas:



– Implementación de firma electrónica avanzada: se establecerá un sistema virtual que permita validar directamente la firma del senador o senadora solicitante para todos los trámites que se realicen en el Senado.



– Restricción de permisos constitucionales: la presidenta sostendrá, mientras conduzca la Corporación, el criterio de no autorizar permisos constitucionales por salidas del país inferiores a 30 días.



– Fortalecimiento de las normas de la Comisión de Ética: una vez que la Comisión de Constitución remita la modificación al reglamento, la Sala votará las nuevas disposiciones relativas a las sanciones.



– Remisión de antecedentes a la Comisión de Ética: todos los antecedentes del caso serán enviados a dicha instancia. Que constituye el espacio institucional para pronunciarse sobre eventuales infracciones cometidas por senadores en el ejercicio de sus funciones.