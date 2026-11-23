La mansión del actor Will Smith y su esposa, Jada Pinkett Smith, en California, EEUU, se vio afectada durante la madrugada de este lunes con un incendio estructural.

De acuerdo a lo informado por TMZ, la policía de Los Ángeles recibió un llamado cerca de las 12:04 horas, que alertaba sobre un incendio estructural en el inmueble, el cual está avaluado en 42 millones de dólares.

Personal policial y de Bomberos acudieron al lugar y constataron que había un cobertizo cubierto en llamas.

No obstante, Bomberos logró controlar la emergencia y extinguir el fuego. Hasta el momento, se desconocen las causas del siniestro, recogió T13.

Según consignó Page Six, un portavoz de la comisaría de Malibu/Lost Hills comentó que “nadie resultó herido”. Además, indicó que la situación se habría tratado de un incendio accidental.

Mansión ya había sufrido un incendio

Hace 5 años, en 2021, la misma vivienda sufrió otro incendio, específicamente en el sector del sótano.

Incluso, a raíz de aquella emergencia y los daños que provocó el siniestro, la mansión fue restaurada.

Y además, en 2018, la familia de Will Smith tuvo que evacuar la casa, debido a un incendio forestal en Woolsey. Sin embargo, el inmueble no resultó con daños en esa oportunidad.