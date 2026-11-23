El senador Pedro Araya (PPD) se refirió a polémica por el retiro de permisos constitucionales de ausencia. Y a la eventual falsificación de firmas que involucra al senador Juan Luis Castro (PS).



En conversación con Radio Duna, Araya calificó la situación como “de la máxima gravedad. No comparto el criterio que han tenido algunos senadores de tratar de bajarle el perfil al escándalo del caso firmas. Yo creo que cualquier persona que nos está escuchando, cualquier chileno o chilena, sabe que a uno le falsifiquen la firma o utilicen su firma sin su autorización es un hecho de la máxima gravedad”.



“No por el hecho de estar en el Senado cambia el criterio. Al contrario, es mucho más alto el estándar y como consecuencia de ello debiera existir por parte del Senado una investigación respecto de estos hechos. Independiente de lo que está haciendo hoy día la Fiscalía”, indicó.



El parlamentario recalcó que se debe asumir que hay “un hecho que es grave, que tiene que ser aclarado. Tanto en el ámbito penal como en la interna del Senado, porque se ha puesto entredicho el funcionamiento del Senado, de como se firma la documentación en la corporación”.

Mesa de la Cámara Alta “ha actuado con cautela”

Respecto al actuar de la Mesa de la Cámara Alta, Araya afirmó que “ha actuado con cautela” y sostuvo que “va a tener que tomar carta en el asunto tanto porque la comisión de ética tendrá que iniciar una investigación. Y por otro lado tendrá que generarse un nuevo protocolo de cómo se firma la documentación”.



“Hoy día no existe ninguna norma respecto de cómo se firman los documentos en el Senado. Cada uno decide si firma la firma tradicional con lápiz o se utiliza alguna foto de la firma o se utiliza firma electrónica avanzada”, precisó.

“Sería bueno que la senadora Vodanovic salga a explicar”

En cuanto a una eventual responsabilidad de la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, en este caso, Araya manifestó. “Sería bueno que la senadora Vodanovic salga a explicar lo que dice el senador Castro, porque si eso es así, también ella va a tener que responder. Y obviamente es un hecho que por la participación de ella también se vuelve extremadamente grave, siendo la presidenta de un partido político”.



“Hemos visto que el senador Castro directamente le imputó a ella participación en estos hechos y no hemos escuchado cuál es su versión”, agregó.



Araya agregó que “aquí hay un daño respecto de la relación del PS con el PPD, pero hay un daño más profundo para el Socialismo Democrático porque se instaló, gracias a esta tontera y a este escándalo, que el socialismo democrático tiene malas prácticas cuando no tiene los votos”.



“Esto genera un quiebre en las confianzas, pero como lo hemos señalado, mañana martes nos vamos a reunir los cuatro senadores del PPD y a partir de eso vamos a tomar algunas decisiones que vamos a comunicar oportunamente”, subrayó.