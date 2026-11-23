Una pareja fue atacada a disparos este domingo en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín. Este hecho dejó a ambos con lesiones de diversa consideración.

De acuerdo con información preliminar, un hombre y una mujer fueron abordados por un grupo de desconocidos. Esto, en la intersección de Santa Catalina con calle Mataveri, recogió Emol.

Allí, las víctimas fueron golpeadas y, posteriormente, el joven recibió varios disparos en las piernas. Tras la agresión, los autores escaparon del lugar.

Pareja fue trasladada al Hospital Barros Luco

A raíz del ataque, el hombre resultó con múltiples lesiones balísticas en sus extremidades inferiores. En tanto, la mujer presentó contusiones en el rostro y la cabeza producto de los golpes recibidos.

Ambos fueron trasladados hasta un recinto hospitalario y se encuentran fuera de riesgo vital.

La subcomisaria Yahanara Silva, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, detalló que “la pareja fue trasladada hasta la urgencia del Hospital Barros Luco, donde se le pudo realizar las primeras atenciones médicas respecto a las lesiones que presentaban”.

Asimismo, puntualizó que “en particular, el joven, mayor de edad, presentaba múltiples lesiones de impacto balístico en su extremidad inferior y su pareja, la mujer, se encontraba con lesiones contusas en rostro y cabeza. A posterior de este hecho, se logró levantar evidencia balística y manchas de color pardo rojiza en el lugar, los cuales van a ser periciadas por el Laboratorio de Criminalística”.

PDI realiza diligencias para identificar a los responsables

La subcomisaria Silva agregó que “se continúan las diligencias tendientes a dar con las identidades de las personas involucradas, así como establecer fehacientemente el hecho y la dinámica del mismo”.

Por ahora, la investigación busca establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.