Cobreloa logró el ansiado regreso a Primera División, luego de imponerse en una infartante definición a penales a San Luis y proclamarse campeón de la Liga de Ascenso.
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Tras empatar sin goles, el cuadro loíno ganó 5-4 en la tanda desde los 12 pasos y se quedó con el título de la Primera B, consiguiendo su retorno a la división de honor. El conjunto canario, en tanto, ahora deberá disputar la liguilla.
Cobreloa logró el ansiado regreso a Primera División, luego de imponerse en una infartante definición a penales a San Luis y proclamarse campeón de la Liga de Ascenso.
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