Edo Caroe y “Oscarito” trabajaron juntos durante más de ocho años en radio y distintos escenarios, hasta que su dupla profesional llegó a su fin. Aunque en un comienzo se habló de un quiebre irreversible, el comediante aclaró que su relación con el también mago sigue siendo buena.

Así lo contó “Oscarito” en el programa “Vértigo”, donde explicó que el distanciamiento se produjo después de que fuera desvinculado de la radio. Además, reveló que Edo Caroe lo llamó tras su presentación en la última Teletón, recogió La Hora.

“Lo que pasa es que nos distanciamos pero porque a mí me echaron de la radio. Fue cuando estábamos en el Pongámonos Serios y a mí me avisan que me habían desvinculado del programa y a mí me reasignan a la mañana a la Ducha Teléfono con el Daniel Segovia y ahí después pasaron seis meses y me desvincularon de la radio sin aparentes razones”, explicó “Oscarito”.

“Oscarito” recordó su amistad con Edo Caroe

Durante la conversación, el comediante también recordó la cercanía que tuvo con su antiguo compañero durante los años que trabajaron juntos.

“Lo que pasa es que yo en ese tiempo, yo veía más al Edo que a mi mamá y a mi papá y eso que yo vivía con mi papá y con mi mamá, éramos como una familia. Hubo un minuto que antes del Festival de Viña, llegaba el jueves y nosotros llegábamos con maletas a la radio. De hecho, yo lo fui a dejar muchas veces en estado mochila, a su casa”, complementó.

Pese al fin de su etapa laboral en conjunto, “Oscarito” aseguró que guarda los mejores recuerdos de esa amistad. Sin embargo, explicó que llegó un momento en que necesitaba buscar su propio camino, al igual que Edo Caroe.