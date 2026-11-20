Tras la salida de Juan Cristóbal Guarello de Canal 13, trascendió que la señal estaría buscando el regreso de Aldo Schiappacasse para reemplazarlo en el área deportiva.

Esta semana se conoció que la estación de televisión no renovará el contrato de Guarello. De esta manera, concluirán sus casi 16 años en el canal, donde se desempeñó como periodista deportivo y fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo Deportivo.

Sin embargo, Canal 13 no quiere perder presencia en esta área. Por ello, según informó El Filtrador, los ejecutivos estarían pensando en Aldo Schiappacasse para sustituir a Juan Cristóbal Guarello.

Si bien en un comienzo se mencionó a Gonzalo Fouillioux como el principal candidato para ocupar el puesto, con el paso de las horas surgió una nueva alternativa.

“Schiappacasse es la vuelta a lo conocido. La idea, según las mismas fuentes, sería repatriarlo para mantener la línea de periodistas con la que el 13 armó su sección deportiva”, detalló el citado medio.

Además, el portal señaló que el actual rostro de TNT Sports sería la carta de Pablo Morales, director de programación de Canal 13.

Incluso, El Filtrador reveló que Aldo Schiappacasse ya habría sido contactado por Canal 13 para evaluar las condiciones de un eventual regreso a la estación.

¿Aldo Schiappacasse regresará a Canal 13?

Cabe recordar que la trayectoria de Aldo Schiappacasse en Canal 13 es extensa. Desde 2005 se integró de manera estable al área deportiva de la estación.

Durante ese periodo, condujo “D13 Goles de Primera” y se desempeñó como comentarista en Teletrece. Asimismo, participó en espacios como “En boca de todos” y “El Triciclo”.