Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de diferentes preparaciones, los tenedores libres del centro de la ciudad son una alternativa para compartir en familia o con amigos.

Desde buffets de comida internacional y gastronomía peruana hasta parrilladas con cortes de carne, estos restaurantes ofrecen distintas opciones para quienes disfrutan probar nuevos sabores.

Qué hacer en Santiago: tenedores libres con sushi y gastronomía internacional

Ok Panda

Dirección: Ismael Valdés Vergara 836, Región Metropolitana.

Ubicado a pasos del Metro Cal y Canto, Ok Panda es un tenedor libre que destaca por su amplia variedad de preparaciones. Su buffet reúne más de 150 alternativas, entre ellas sushi, pescados, mariscos, ostras, carnes a la parrilla, frituras, ensaladas y platos calientes. También cuenta con opciones de comida internacional y postres.

Además, ofrecen beneficios para quienes celebran su cumpleaños, ya que pueden acceder al buffet gratis y recibir una torta de regalo si asisten junto a cinco adultos que paguen el servicio. Para acceder, deben presentar su cédula de identidad.

Panda Junior

Dirección: Portugal 198, Santiago, Región Metropolitana.

Panda Junior es un tenedor libre que ofrece una amplia variedad de preparaciones de gastronomía internacional, con alternativas de comida china, sushi, carnes a la parrilla, pescados, mariscos, ensaladas y platos calientes. También cuenta con una sección de postres, donde destacan los crepes preparados en el momento.

El restaurante dispone de dos horarios de atención de lunes a sábado: de 12:30 a 16:30 y de 20:00 a 23:00 horas. Los domingos funciona entre las 12:30 y las 18:00 horas. Además, permite realizar reservas a través de su sitio web.

Qué hacer en Santiago: buffets especializados en carnes y sabores peruanos

Parrilla Libre Buenos Aires

Dirección: Libertad 37, Santiago, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y disfrutas de las carnes a la parrilla, Parrilla Libre Buenos Aires ofrece un buffet especializado en cortes de inspiración argentina. Su propuesta incluye lomo vetado, lomo liso, vacío argentino, asado de tira y flat iron. También cuenta con pollo, costillar de cerdo y embutidos artesanales, como chunchules, prietas y chorizos.

Dispone de estaciones de acompañamientos con ensaladas, papas fritas, arroz, salsas y una variedad de postres, entre ellos leche asada, tiramisú, panqueques y suspiro limeño. La experiencia contempla tres horas para disfrutar de las preparaciones, mientras que los bebestibles se pagan por separado

Olivo Limón

Dirección: Compañía de Jesús 2280, Santiago, Región Metropolitana.

Especializado en gastronomía peruana, Olivo Limón ofrece un buffet con distintas preparaciones frías y calientes. Entre sus alternativas destacan ceviches, causas, leche de tigre, mariscos, arroz chaufa, ají de gallina, pastas y ensaladas. También cuenta con una estación de carnes a la parrilla, donde se pueden encontrar diferentes cortes preparados durante el servicio.

Para finalizar la comida, dispone de una variedad de postres y helados. El restaurante se encuentra a una cuadra del Metro Cumming.

También, el local cuenta con promociones para cumpleaños. Quienes celebran pueden acceder al buffet gratuito si asisten con un acompañante adulto que pague su consumo, según las condiciones publicadas por el restaurante.