Órdenes (Ind.-PPD) y Fidel Espinoza (PS), quienes acompañan al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.



“Siempre tomar decisiones puede ser criticado pero de ahí a atribuir al senador Castro participación en un delito es una bajeza”, publicó Vodanovic en la red social X.



Agregó que “la utilización política que ha hecho la derecha es inaceptable. Ingrata situación para quien es un jefe de comité que conduce política y administrativamente con harto esfuerzo y mucha dedicación”.



Para Vodanovic el senador Castro “tomó una decisión en un momento álgido del debate, pero no por ello pueden atribuirle una intencionalidad que no corresponde”.



El episodio profundizó el distanciamiento entre el PS y el PPD, colectividad que exigirá la salida de Juan Luis Castro de la jefatura del comité del Socialismo Democrático. En el socialismo, en tanto, algunos sectores han intentado restarle gravedad al conflicto y deslindar responsabilidades en el coordinador de bancada, Javier Sánchez.