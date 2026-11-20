El valor del dólar tuvo un nuevo aumento este viernes y, según la Bolsa Electrónica de Chile, alcanzó un valor de $1.021. Valor que no se registraba desde 2022.

Según consignó 24Horas, con esto, la divisa internacional se ubicaba en $1.019,62 comprador; y $1.020,05 para el vendedor.

Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, dijo que “el movimiento responde al fortalecimiento global del dólar, impulsado por las expectativas de nuevas alzas de tasas de la Reserva Federal, mientras la corrección de Wall Street aumenta la demanda por activos refugio”.

“A esto se suma una caída cercana al 1,7% del cobre, que debilita aún más al peso chileno ante las dudas sobre la demanda industrial china y las inversiones en Inteligencia Artificial”, agregó.

A juicio de la experta, con este movimiento, “el tipo de cambio se encamina a cerrar la semana con un avance de más de 2%, manteniendo un sesgo alcista mientras persistan las presiones sobre el cobre y las tasas estadounidenses”, cerró.