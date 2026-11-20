Catorce ciudadanos chilenos fueron condenados en Estados Unidos por tres casos de robos en hogares y comercios de Nueva Jersey y otros estados, anunció la Fiscalía General del país norteamericano.
Según el fiscal de distrito Robert Frazer, los condenados se encontraban en EEUU de forma ilegal y se declararon culpables de conspiración para cometer asaltos, posesión de propiedad robada y transporte de especies sustraídas entre distintos estados, recogió Radio Cooperativa.
El grupo recibió sentencias de entre 15 y 30 meses de cárcel. Además, las autoridades lo vincularon a al menos tres bandas de ladrones sudamericanos que operaban en conjunto para robar joyas, relojes, carteras de lujo y otras mercancías de alto valor.
De acuerdo con la autoridad, los involucrados en los robos son:
- Flavio Bladimir Astete Castillo
- Dareyen Mauricio Cortes Cañete
- Luis Esteban Castillo Vivar
- Max Vidal Navarrete
- Jordán Estéfano Contreras Vilches
- Juan José Ramírez Nilo
- Christofer Sanguesa Aguirre
- Fabiana Prado Scatarzi
- Santana Arturo Castillo González
- Felipe András Del Valle Muñoz
- Carlos Alfredo Calderón Valencia
- Diego Antonio Calderón Leiva
- Pedro Alejandro Salgado Vallejos
- Ignacio Salas Ortega
Además de las penas de cárcel, la justicia federal ordenó a los condenados restituir a las víctimas un total de 2.591.323 dólares.
Al respecto, la agente del FBI Stefanie Roddy, a cargo de las pesquisas, señaló: “Por definición, estos delincuentes itinerantes dejaron muy pocos rastros al cometer los robos. Se valieron de su estilo de vida nómade para ocultar sus identidades y desplazamientos, creyendo que así evitarían ser descubiertos”.