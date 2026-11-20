Catorce ciudadanos chilenos fueron condenados en Estados Unidos por tres casos de robos en hogares y comercios de Nueva Jersey y otros estados, anunció la Fiscalía General del país norteamericano.

Según el fiscal de distrito Robert Frazer, los condenados se encontraban en EEUU de forma ilegal y se declararon culpables de conspiración para cometer asaltos, posesión de propiedad robada y transporte de especies sustraídas entre distintos estados, recogió Radio Cooperativa.

El grupo recibió sentencias de entre 15 y 30 meses de cárcel. Además, las autoridades lo vincularon a al menos tres bandas de ladrones sudamericanos que operaban en conjunto para robar joyas, relojes, carteras de lujo y otras mercancías de alto valor.

De acuerdo con la autoridad, los involucrados en los robos son:

Flavio Bladimir Astete Castillo Dareyen Mauricio Cortes Cañete Luis Esteban Castillo Vivar Max Vidal Navarrete Jordán Estéfano Contreras Vilches Juan José Ramírez Nilo Christofer Sanguesa Aguirre Fabiana Prado Scatarzi Santana Arturo Castillo González Felipe András Del Valle Muñoz Carlos Alfredo Calderón Valencia Diego Antonio Calderón Leiva Pedro Alejandro Salgado Vallejos Ignacio Salas Ortega

Además de las penas de cárcel, la justicia federal ordenó a los condenados restituir a las víctimas un total de 2.591.323 dólares.

Al respecto, la agente del FBI Stefanie Roddy, a cargo de las pesquisas, señaló: “Por definición, estos delincuentes itinerantes dejaron muy pocos rastros al cometer los robos. Se valieron de su estilo de vida nómade para ocultar sus identidades y desplazamientos, creyendo que así evitarían ser descubiertos”.