El Presidente José Antonio Kast aceptó, la tarde de este jueves, la renuncia de la subsecretaria de Ciencia, Carolina Rossi, luego de semanas en que mantuvo una difícil relación con la ministra Ximena Lincolao.



En un comunicado, la Dirección de Prensa de La Moneda informó que “con fecha 19 de noviembre de 2026, el Presidente de la República ha aceptado la renuncia de Carolina Rossi Pantoja en el cargo de subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación”.



“En su reemplazo asume, en calidad de subrogante, la ingeniera comercial y asesora del ministerio, Carolina Calvo Ascencio”, añadió sin agregar más detalles.



El último capítulo de las diferencias entre ambas autoridades se dio la semana pasada, cuando Rossi manifestó públicamente su desacuerdo con la desvinculación de tres funcionarios, una decisión que habría sido adoptada sin informarle a pesar de ser ministra subrogante.



La controversia quedó reflejada en un correo electrónico enviado por Rossi a colaboradores del ministerio durante la tarde del viernes. En el mensaje, Rossi cuestionó tanto la falta de comunicación respecto de los despidos como la manera en que se desarrolló el procedimiento.



Lincolao se reunió en la tarde de ayer con el Vicepresidente Claudio Alvarado en La Moneda para abordar, según informó el mismo ministro, el convenio firmado por la ministra con OpenAI.