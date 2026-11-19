Nacho Gutiérrez estaría incómodo con algunas actitudes de Pancha Merino en “Alfombra Roja”, según reveló Fany Mazuela en “Zona de Estrellas”. Sin embargo, la comunicadora también aseguró que el animador siente preocupación por el momento personal que atraviesa su compañera.

La polémica surgió luego de que se conocieran nuevos antecedentes sobre la relación entre el conductor y la panelista del programa de Canal 13.

Durante su participación en “Zona de Estrellas”, Mazuela aseguró haber recibido información sobre el supuesto agotamiento de Gutiérrez frente a algunas conductas de Merino, recogió La Hora.

“La información que llegó ayer es que Nacho estaba hasta la tusa, pero hasta acá de Pancha Merino, de sus salidas, su intensidad, de sus gritos”, comentó.

Nacho Gutiérrez habría aclarado su relación con Pancha Merino

Pero eso no fue todo. Según relató Mazuela, el propio Nacho Gutiérrez se habría comunicado con ella para entregarle su versión y precisar cuál es su vínculo con la actriz.

“Me dice que en realidad no son amigos con Pancha, pero que le preocupa Pancha, que la quiere ayudar”, sostuvo la periodista.

En esa misma línea, agregó que el animador tendría especial preocupación por el momento personal que estaría atravesando Merino, luego de su mediática separación de Andrea Marocchino.

“Me da pena”, habría sido una de las frases que Gutiérrez le compartió, según el relato de Mazuela.

“Me da pena porque Pancha no está pasando por un buen periodo y que él la quiere ayudar, que la quiere aconsejar”, agregó la comunicadora.

Además, Fany aseguró que el conductor le habría manifestado su preocupación porque considera que la panelista estaría “desregulada”.

Hugo Valencia cuestionó la forma en que Gutiérrez abordó el tema

Las declaraciones también generaron comentarios de Hugo Valencia, conductor de “Zona de Estrellas”.

El periodista cuestionó que Gutiérrez se comunicara con Mazuela para entregarle su versión antes de conversar directamente con Merino.

“Me parece que la intención es buena, pero me parece que escribirle eso a una periodista antes de hablarlo con ella y contarle lo que quiero hacer de buena fe, me parece un gesto sospechoso”, comentó.

Por ahora, los antecedentes sobre los supuestos roces entre ambos fueron entregados por Mazuela en el programa de Zona Latina. No se incluyen declaraciones directas de Gutiérrez ni de Merino sobre esta versión.