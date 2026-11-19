Dos sujetos de 27 y 15 años fueron detenidos en Ñuñoa luego de ser sorprendidos mientras intentaban robar en una vivienda. Tras ser descubiertos por los vecinos, escaparon saltando panderetas y escondiéndose en los patios de otras casas.

El hecho ocurrió durante la noche de este miércoles, en calle García Moreno. Los residentes comenzaron a escuchar ruidos y advirtieron que dos individuos habían ingresado a una casa con la intención de robar, recogió Radio Biobío.

Ante la situación, vecinos de edificios cercanos salieron a sus balcones y comenzaron a gritar para alertar sobre lo que ocurría.

“Por este sector hay también algunos edificios. Entonces, los vecinos se asomaron por los balcones y ellos también empezaron a gritar y decir que había un ladrón”, relató una vecina.

Intentaron escapar por los patios de otras viviendas

Al verse descubiertos, los dos sujetos huyeron saltando varias panderetas. Luego, cruzaron los patios de otras viviendas y terminaron escondidos en una de ellas.

Sin embargo, los vecinos ya habían alertado a Carabineros. Funcionarios policiales y personal de seguridad municipal realizaron un recorrido por las casas hasta encontrar y detener a ambos individuos.

El teniente Patricio Navarrete, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, explicó que “logramos la detención de dos sujetos, uno mayor de edad y otro menor de edad, y la recuperación de una motocicleta con encargo vigente por robo”.

Durante el procedimiento, Carabineros recuperó una motocicleta que mantenía encargo por robo y en la que se movilizaban los detenidos. Además, encontró un arma al interior de una vivienda, que estaría relacionada con el hecho.

Los detenidos tienen 27 y 15 años, respectivamente. La Fiscalía Oriente deberá determinar los delitos que se les imputarán.