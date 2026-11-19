La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, criticó a las diputadas de oposición que retiraron de la Comisión de la Mujer ante la presencia del titular de Justicia, Fernando Rabat. Esto mientras se revisaba un proyecto sobre medidas cautelares en procesos de violencia intrafamiliar.



En conversación con Radio Duna, Marín dijo que puede “entender que un parlamentario pueda tener su opinión respecto de mi gestión o de otro ministro. Pero todos debemos cumplir nuestra labor y nuestro rol en el caso del parlamentario es legislar”.



“Yo hubiese esperado un compromiso con este proyecto de ley, puesto que beneficia a todas las mujeres. Estamos en el mes de noviembre, que es el mes de eliminación de la violencia contra la mujer”, añadió.



Marín insistió en que puede “comprender que puedan tener una diferencia con uno u otro ministro, que puedan opinar. Y eso es muy válido porque todos pueden tener opinión. Pero algo distinto es no cumplir con tu función de legislador. Y no tramitar un proyecto de ley que es tan importante para el Ministerio de la Mujer y para todas las mujeres de Chile”.



Al ser consultada si el ministro Rabat se está trasformando en un problema, la secretaria de Estado sostuvo que “no, porque ayer él expuso en la comisión con bastante claridad, él fue a cumplir su labor en la Comisión de la Mujer y expuso su opinión respecto del proyecto de ley”.



“El resto de los parlamentarios se quedó y cumplió con su labor de legislar. Y cuando uno tiene un rol, cuando uno es ministro de Estado, cuando otras personas son parte del Poder Legislativo o en el Poder Judicial, En cualquier rol que uno se desempeñe, uno tiene una función que cumplir en su trabajo. Y la función del Poder Legislativo es legislar”,