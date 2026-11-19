El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, fue reelecto para el período 2027-2030 en las últimas elecciones del gremio. Asumirá el próximo 11 de enero.



Aguilar destacó que “en estos comicios se superó por prieta vez la barrera de los 20.000 votantes, una cifra que no se alcanzaba desde las elecciones de 2016″.



Añadió que “todavía aspiramos a una mayor participación y a aumentar la colegiatura, pero lo importante es que el profesorado nos ha ratificado para seguir conduciendo esta organización”.Aguilar anunció que su nuevo mandato estará enfocado en la defensa irrestricta de los derechos sociales y el fortalecimiento de la educación pública.



“Estamos frente a un Gobierno que implica una fuerte amenaza a la educación pública. Vamos a seguir trabajando de manera unitaria para enfrentar con muchísima decisión esas políticas que causan un grave daño”, recalcó.



“Nosotros ya hemos trabajado en defender las condiciones de las escuelas, hemos trabajado en defender la estabilidad laboral de los docentes y asistentes de la educación. Hemos defendido que se mantengan los programas que tienen fuerte impacto social como ‘Yo Elijo mi PC’, y por eso vamos a seguir trabajando de manera unitaria en el profesorado para enfrentar con muchísima decisión esas políticas que son un grave daño a la educación pública”, añadió.



“Esta no es una lucha personal, no es una lucha de un grupo de dirigentes, es una lucha que tenemos que dar todo el Magisterio, unido, para defendernos, para defender en especial las condiciones de la educación pública que hoy día están severamente amenazadas con este Gobierno”, cerró Aguilar.