Desde las clásicas empanadas de pino hasta preparaciones de camarón, jaiba, ostiones y queso, estos locales de Viña del Mar ofrecen alternativas para quienes buscan disfrutar de uno de los productos más tradicionales de la gastronomía chilena.

Las empanadas son una de las preparaciones más representativas de la cocina nacional y una alternativa que se puede disfrutar durante todo el año. Aunque las versiones de pino y queso suelen ser las más conocidas, también existen variedades con pescados y mariscos, carnes, verduras y distintas combinaciones de ingredientes.

En Viña del Mar hay locales especializados que ofrecen alternativas para distintos gustos, con empanadas horneadas y fritas, rellenos tradicionales y preparaciones que incorporan productos del mar. Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres disfrutar de esta clásica comida chilena, estos tres establecimientos son algunas opciones para considerar.

Qué hacer en Viña del Mar: tres locales para disfrutar empanadas de distintos sabores

Empanadas Emilú: una amplia variedad de rellenos

Ubicado en Agua Santa 26, Empanadas Emilú es una alternativa para quienes buscan probar distintos sabores en un mismo lugar. Su carta incluye empanadas tradicionales de pino y queso, junto con preparaciones de camarón queso, jaiba queso, ostión queso y surtido de mariscos.

También cuenta con opciones de carne y tocino, mechada queso, pollo queso y napolitana, entre otras variedades. De esta manera, el local reúne alternativas clásicas y combinaciones que incorporan ingredientes del mar.

Empanadas Lucía: preparaciones tradicionales y marinas

En calle Valparaíso 1101 se encuentra Empanadas Lucía, un establecimiento céntrico que ofrece distintas preparaciones para quienes prefieren comprar algo al paso o llevar empanadas a casa.

Entre las alternativas disponibles figuran las empanadas de pino, queso y napolitana, además de variedades como camarón queso, jaiba queso y mariscos. La carta también contempla opciones como la empanada mexicana, que incorpora carne, ají verde y cebolla morada.

Masita Rica: empanadas con protagonismo de los mariscos

En Diego Portales 476, Masa Rica es otra alternativa para quienes buscan empanadas en el centro de Viña del Mar. El establecimiento destaca por sus preparaciones con productos del mar, entre ellas variedades de camarón y ostiones.

Su propuesta permite explorar rellenos distintos a los tradicionales, especialmente para quienes prefieren combinar mariscos con queso. Es una opción para incorporar a un recorrido gastronómico por el sector céntrico de la ciudad.

Empanadas en Viña del Mar: una preparación para todos los gustos

Ya sea al horno o fritas, las empanadas permiten recorrer distintos sabores de la gastronomía chilena. Las opciones de pino y queso siguen siendo parte de las preferencias tradicionales, mientras que los rellenos de camarón, jaiba, ostiones y mariscos ofrecen alternativas para quienes buscan probar preparaciones diferentes.

Estos tres establecimientos permiten conocer parte de esa variedad en Viña del Mar, con propuestas que combinan recetas clásicas y sabores del mar.