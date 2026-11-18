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VIDEO: La Justicia en España admite la querella contra Julio Iglesias por diversos delitos
La Audiencia Nacional de España admitió la querella presentada contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante a dos extrabajadoras. El magistrado Antonio Piña, instructor de la causa, resolvió iniciar la investigación y citó a declarar presencialmente a las denunciantes el próximo 3 de febrero.