Sergio Lagos estaría dolido luego de que Canal 13 no lo considerara para el regreso de “Locos por el Baile”, espacio que el animador condujo anteriormente. Según trascendidos, la señal estaría evaluando a otros rostros para encabezar el proyecto.

La información fue comentada en el programa “Zona de Estrellas”, donde la panelista Fany Mazuela aseguró que el conductor esperaba ser convocado para esta nueva etapa.

“Hay otra persona que está dolida en Canal 13, que es Sergio Lagos, está súper dolido porque él pensaba que era la persona que calza perfecto en Locos por el Baile”, afirmó.

Jean Philippe Cretton y Cristián Sánchez probarían el programa

La panelista agregó que Canal 13 no habría contactado a Lagos y que, en cambio, estaría sondeando a animadores externos.

“Y qué pasó, Canal 13 no lo convocó, no lo llamó, pasó de largo, y llamó a gente externa como Jean Philippe Cretton”, comentó Mazuela.

Por su parte, Hugo Valencia planteó que el malestar del animador tendría relación con su anterior participación en el espacio. “El fue animador de Locos por el Baile”, recordó.

Finalmente, Camila Campos entregó otro antecedente sobre el proyecto y señaló que Jean Philippe Cretton y Cristián Sánchez probarían el formato en una grabación piloto.

“Van grabar el piloto y van a probar a Jean Philippe Cretton y Cristián Sánchez”, indicó.

Hasta ahora, Canal 13 no ha confirmado oficialmente quién estará a cargo de la conducción del eventual regreso de Locos por el Baile.